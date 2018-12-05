Грипп: В Краматорске приостановят учебный процесс

Новости Украины: В Краматорске с 5 декабря приостановят обучение в школах из-за гриппа.

В Краматорске с 5 по 11 декабря включительно приостановят обучение в школах из-за увеличения случаев заболеваемости детей гриппом и ОРВИ.

Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Краматорского городского совета.

"С 5 по 11 декабря включительно в общеобразовательных учебных и внешкольных учреждениях города учебный процесс будет приостановлен. Такое распоряжение сегодня, 4 декабря, подписал секретарь Краматорского городского совета Денис Ошурко в связи с увеличением случаев заболеваемости среди детей школьного возраста", - говорится в сообщении.

Отмечено, что решение принято на заседании оперативного штаба по координационной деятельности относительно предупреждения распространения заболеваемости среди детей школьного возраста гриппом и ОРВИ.

На период эпидемии до стабилизации и улучшения ситуации в городе будет действовать комплексный план мероприятий профилактики острых респираторно-вирусных инфекций.

По словам начальника отдела здравоохранения Краматорского горсовета Валерии Мельник, по состоянию на 3 декабря, превышение эпидпорога среди школьников составляло более чем 67 %, что является поводом для введения ограничительных мероприятий.