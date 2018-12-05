На Донбассе боевики применили противотанковые управляемые ракеты

Новости Украины: На Донбассе в зоне проведения боевых действий террористы 24 раза открывали огонь по позициям ВСУ.

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы 24 раза обстреляли позиции украинских военных, семь раз применив запрещенное вооружение.

Как сообщает пресс-центр ООС, боевики вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, зафиксирована активность вражеского снайпера.

Обстрелы были зафиксированы в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Троицкое, Луганское, Авдеевка, Пески, Славное, Тарамчук, Березовое, Новомихайловка, Красногоровка, Старогнатовка, Водяное и Широкино.

Из минометов 82 мм калибра были обстреляны опорные пункты украинских войск вблизи Крымского, Песков, Новозвановки, Широкино и Водяного, а возле Луганского боевики применили еще и минометы калибра 120 мм. В районе Красногоровки террористы применили противотанковые управляемые ракеты, а возле Троицкого и Водяного - вооружение боевых машин пехоты.

В штабе также добавили, что в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще трое были ранены.

С начала суток террористы обстреляли украинские позиции в районе Тарамчука. Потерь среди украинских военных нет. По данным разведки, за минувшие сутки двое оккупантов были уничтожены и еще пятеро ранены.