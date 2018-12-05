В Украине будет все: снежная каша, штормовой ветер, туман и "плюс"

Погода в Украине в среду, 5 декабря, будет очень разнообразной. Да, местами будет пасмурно с прояснениями, а местами – снег с дождем и штормовой ветер. Об этом на своей странице в Facebook информирует украинский синоптик Наталья Диденко.
"5 декабря в Украине будет все: мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега, гололед, гололедица, туманы, снег, магнитные бури, штормовой ветер и даже сосульки. Осадки в виде дождя и мокрого снега принесет атмосферный фронт. Выпадать они будут местами",– отметила она.
Кроме этого, на западе вероятен штормовой северо-западный ветер.
Осадки ожидаются в части западных областей, на севере, юге и в центральных районах страны. На остальной территории будет облачно с прояснением, без существенных осадков.
Теплее всего будет на юге. В частности, в Крыму воздух прогреется до 4...6 градусов с плюсовой отметкой. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях-до + 2...+4 градусов.
Холоднее всего будет в восточных регионах. Там столбики термометров поднимутся до 0...+2 градусов.
Водителям следует быть осторожными из-за тумана и гололеда на дорогах. А вот пешеходов Диденко предупреждает об образовании сосулек. Из-за оттепели они могут появляться на крышах домов и деревьях, поэтому следует избегать прогулок вблизи таких опасных участков.
В Киеве 5 декабря вероятен мокрый снег с дождем, налипание мокрого снега, а на дорогах будет гололед и гололедица.
Температура воздуха в столице будет колебаться от 0 до +3 градусов.
Прогноз погоды на среду, 5 декабря, в городах Украины:
Ужгород – +1...+3
Львов – +1...+3
Ивано-Франковск – +1...+3
Тернополь – 0...+2
Черновцы – 0...+2
Хмельницкий – 0...+2
Луцк – 0...+2
Ровно – 0...+2
Житомир – +0...+2
Винница – +1...+3
Одесса – +2...+4
Николаев – 0...+2
Херсон – +2...+4
Симферополь – +4...+6
Кропивницкий – +1...+3
Черкассы – +0...+2
Чернигов – 0...+2
Сумы-0... + 2
Полтава – 0...+2
Днепр – +1...+3
Запорожье – +1...+3
Донецк – 0...+2
Луганск – 0...+2
Харьков – 0...+2
Киев – +1...+3
Укргидрометцентр сообщает, что в ближайшие сутки, 5 декабря, на территории Украины продолжит господствовать теплый воздух, погоду с осадками в большинстве областей будет определять атмосферный фронт, медленно перемещающийся с запада в восточном направлении.
В Украине, кроме восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей и Крыма, - дождь и мокрый снег. На дорогах местами гололедица; в южной части ночью, утром туман. Ветер южный с переходом в западной части на северо-западный, 5-10 м/с. Температура в течение суток от 3° тепла до 3° мороза. В Киеве - дождь и мокрый снег. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура в течение суток 1-3° тепла.
Напомним, синоптик Леонид Горбань отметил, что "температурные качели", которые ожидаются в декабре, будут продолжаться и в январе. По его словам, настоящая зима придет в Украину примерно после Рождественских праздников – через две недели после начала 2019 года.
"Так что незначительное похолодание будут меняться потеплением, настоящей зимы в декабре ждать не стоит. Снег выпадет в последних числах декабря и пролежит до первых дней января 2019 года. Затем он начнет таять, поскольку в первой половине января также ожидаются температурные скачки от морозов до потепления. Нормальная зима в Украине, по моим расчетам, придется не раньше 16 января", – отметил синоптик.