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Среда, 05.12.2018
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В Украине будет все: снежная каша, штормовой ветер, туман и "плюс"

В Украине будет все: снежная каша, штормовой ветер, туман и &quot;плюс&quot;
08:17 Сегодня Телеграф

Новости Украины: 5 декабря в Украине ожидается ухудшение погодных условий, в центре и на севере пройдут дожди со снегом, на дорогах туман и гололед.

Погода в Украине в среду, 5 декабря, будет очень разнообразной. Да, местами будет пасмурно с прояснениями, а местами – снег с дождем и штормовой ветер. Об этом на своей странице в Facebook информирует украинский синоптик Наталья Диденко.

"5 декабря в Украине будет все: мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега, гололед, гололедица, туманы, снег, магнитные бури, штормовой ветер и даже сосульки. Осадки в виде дождя и мокрого снега принесет атмосферный фронт. Выпадать они будут местами",– отметила она.

Кроме этого, на западе вероятен штормовой северо-западный ветер.

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Осадки ожидаются в части западных областей, на севере, юге и в центральных районах страны. На остальной территории будет облачно с прояснением, без существенных осадков.

Теплее всего будет на юге. В частности, в Крыму воздух прогреется до 4...6 градусов с плюсовой отметкой. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях-до + 2...+4 градусов.

Холоднее всего будет в восточных регионах. Там столбики термометров поднимутся до 0...+2 градусов.

Водителям следует быть осторожными из-за тумана и гололеда на дорогах. А вот пешеходов Диденко предупреждает об образовании сосулек. Из-за оттепели они могут появляться на крышах домов и деревьях, поэтому следует избегать прогулок вблизи таких опасных участков.

В Киеве 5 декабря вероятен мокрый снег с дождем, налипание мокрого снега, а на дорогах будет гололед и гололедица.

Температура воздуха в столице будет колебаться от 0 до +3 градусов.

Прогноз погоды на среду, 5 декабря, в городах Украины:

Ужгород – +1...+3

Львов – +1...+3

Ивано-Франковск – +1...+3

Тернополь – 0...+2

Черновцы – 0...+2

Хмельницкий – 0...+2

Луцк – 0...+2

Ровно – 0...+2

Житомир – +0...+2

Винница – +1...+3

Одесса – +2...+4

Николаев – 0...+2

Херсон – +2...+4

Симферополь – +4...+6

Кропивницкий – +1...+3

Черкассы – +0...+2

Чернигов – 0...+2

Сумы-0... + 2

Полтава – 0...+2

Днепр – +1...+3

Запорожье – +1...+3

Донецк – 0...+2

Луганск – 0...+2

Харьков – 0...+2

Киев – +1...+3

Укргидрометцентр сообщает, что в ближайшие сутки, 5 декабря, на территории Украины продолжит господствовать теплый воздух, погоду с осадками в большинстве областей будет определять атмосферный фронт, медленно перемещающийся с запада в восточном направлении.

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В Украине, кроме восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей и Крыма, - дождь и мокрый снег. На дорогах местами гололедица; в южной части ночью, утром туман. Ветер южный с переходом в западной части на северо-западный, 5-10 м/с. Температура в течение суток от 3° тепла до 3° мороза. В Киеве - дождь и мокрый снег. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура в течение суток 1-3° тепла.

Напомним, синоптик Леонид Горбань отметил, что "температурные качели", которые ожидаются в декабре, будут продолжаться и в январе. По его словам, настоящая зима придет в Украину примерно после Рождественских праздников – через две недели после начала 2019 года.

"Так что незначительное похолодание будут меняться потеплением, настоящей зимы в декабре ждать не стоит. Снег выпадет в последних числах декабря и пролежит до первых дней января 2019 года. Затем он начнет таять, поскольку в первой половине января также ожидаются температурные скачки от морозов до потепления. Нормальная зима в Украине, по моим расчетам, придется не раньше 16 января", – отметил синоптик.

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Погода, Снег, Дождь, Синоптики, Прогноз погоды, 5 декабря.
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