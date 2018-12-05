В Ивано-Франковской области чиновник "погорел" на систематичных взятках

Новости Украины: СБУ разоблачила на взятке в Ивано-Франковской области руководителя бюро судмедэкспертизы.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Ивано-Франковске на взятке одного из руководителей бюро судебно-медицинской экспертизы, сообщил пресс-центр СБ Украины.

Как отмечается, оперативники установили, что чиновник наладил механизм получения неправомерной выгоды от подчиненных. В частности, он требовал у них деньги за несоздание препятствий в исполнении служебных обязанностей и выплаты премий.

Правоохранители задержали чиновника на рабочем месте при получении 6,5 тыс.грн, что составляло пятьдесят процентов от назначенной премии одному из подчиненных.

В настоящее время решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.