На Прикарпатье полностью сгорела церковь

Новости Украины: В Ивано-Франковской области полностью сгорела церковь, травмированных и погибших в результате пожара нет.

В селе Рожнов Косовского района Ивано-Франковской области вчера вечером дотла сгорела церковь. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в области.

Сообщение о пожаре в церкви Архистратига Михаила поступило во вторник, 4 декабря, в 19:17. На момент прибытия пожарных здание церкви было полностью охвачено огнем, площадь пожара составляла 375 м. кв. В 20:00 пожар был локализован, а в 22:19 - ликвидирован.

"Благодаря оперативным действиям спасателей удалось не допустить переброски огня на два рядом расположенных здания", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что здание церкви было полностью уничтожено огнем, травмированных и погибших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, на Прикарпатье произошел пожар в деревянном здании Православной церкви Преображения Господня Киевского патриархата 1921 года застройки.