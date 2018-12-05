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На Прикарпатье полностью сгорела церковь

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На Прикарпатье полностью сгорела церковь
10:03 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Новости Украины: В Ивано-Франковской области полностью сгорела церковь, травмированных и погибших в результате пожара нет.

В селе Рожнов Косовского района Ивано-Франковской области вчера вечером дотла сгорела церковь. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в области.

Сообщение о пожаре в церкви Архистратига Михаила поступило во вторник, 4 декабря, в 19:17. На момент прибытия пожарных здание церкви было полностью охвачено огнем, площадь пожара составляла 375 м. кв. В 20:00 пожар был локализован, а в 22:19 - ликвидирован.

"Благодаря оперативным действиям спасателей удалось не допустить переброски огня на два рядом расположенных здания", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что здание церкви было полностью уничтожено огнем, травмированных и погибших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, на Прикарпатье произошел пожар в деревянном здании Православной церкви Преображения Господня Киевского патриархата 1921 года застройки. 

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Пожар, Церковь, ГСЧС, Происшествие.
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