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В Полтаве бастуют "маршрутчики": требуют проезд по 8 грн

В Полтаве бастуют &quot;маршрутчики&quot;: требуют проезд по 8 грн
13:16 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Полтаве перевозчики не выпустили в рейс 50% маршруток, требуя повысить стоимость проезда.

Сегодня утром в Полтаве около 50% маршрутных автобусов не вышли на маршруты; частные перевозчики требуют повышения стоимости проезда.

Об этом сообщил председатель ОО "Ассоциация перевозчиков Полтавщины" Юрий Лупаенко.

По его словам, перевозчики требуют от властей пересмотреть нынешний тариф в 4 грн, ведь считают его экономически необоснованным.

"Перевозчики продолжают настаивать на повышении цены за проезд до 6, а некоторые до 8 гривень. За 4 гривни возить нельзя. Это себе в убыток", - отметил Лупаенко.

На эту ситуацию уже отреагировал и.о. мэра города, секретарь Полтавского горсовета Александр Шамота. Он заявил, что мэрия не будет реагировать на шантаж частных перевозчиков, поэтому до конца этого года тариф в маршрутках останется неизменным.

Кроме того Шамота в очередной раз предупредил перевозчиков, с ними будут расторгать договоры в случае их невыполнения.

"Отслеживаем нарушителей, готовим предписания и будем расторгать договоры с теми, кто решил вместо конструктивна пойти по пути шантажа. На их маршруты будет объявлен конкурс", - сказал он.

Шамота также добавил, что городские власти планируют развивать сеть коммунального транспорта с целью решения проблемы.

"Будем развивать коммунальный транспорт. Сегодня это панацея, ведь он полностью подчинен городу и оьходится горожанам всегда минимум вдвое дешевле. Поэтому уже в следующем году мы благодаря сотрудничеству с ЕБРР закупим полсотни новых троллейбусов, будем работать и над закупкой других видов транспорта. Кроме того коммунальный транспорт всегда ходит по графику и до позднего вечера, несмотря на наполняемость. Следить за графиком и его выполнением будет и восстановленное нами КП "Центральная диспетчерская служба городских пассажирских перевозок", - сказал Шамота.

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Полтава, Маршрутки, Автобусы, Общественный транспорт.
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