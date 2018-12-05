В одном из ТЦ Харькова были изъяты "серые" шубы на 2 млн

Новости Украины: В одном из торговых центров Харькова были изъяты меховые изделия, незаконно завезенные в Украину.

Правоохранители из Восточного регионального управления ГПСУ в одном из торговых центров Харькова изъяли меховые изделия на сумму более 2 млн гривен. Об этом сообщается на странице Facebook управления ГПСУ.

В условиях военного положения в регионе принимаются систематические меры по противодействию преступности на границе и в приграничных регионах. Вчера, 4 декабря, в рамках уголовного производства по ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК правоохранителями был проведен ряд санкционированных обысков.

"Основаниями стали данные, свидетельствующие о причастности отдельных лиц к организации контрабандного канала поступлений в Украину (по так называемой "серой схеме" путем международных почтовых пересылок) и дальнейшей реализации в Украине драгоценного одежды из натурального меха из Китая", - говорится в сообщении.

По результатам принятых мер по месту жительства и месту распространения в ТЦ "Барабашово" в городе Харьков было изъято около 300 единиц меховых изделий суммарно на 2 млн 300 тысяч гривен, а также денежные средства в эквиваленте более 100 тысяч гривен, банковские карточки и документацию, что подтверждает преступную деятельность.

Правоохранители устанавливают всех причастных к этому преступлению, в том числе и должностных лиц.