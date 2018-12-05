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Двух российских журналисток не пустили в Украину

Двух российских журналисток не пустили в Украину
15:01 Сегодня Телеграф Фото: ГПСУ

Новости Украины: Пограничники не впустили в Украину двух российских журналисток, хотевших попасть в зону ООС, но не смогших объяснить, что будут там делать.

Пограничники отказали двум журналистам из России во въезде в Украину, поскольку они не смогли подтвердить цель своей поездки в область, где введено военное положение и зону Операции объединенных сил (ООС), сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Что касается двух российских журналисток, то они не смогли подтвердить цель своей поездки в Украину. Они ехали мало того, что в зону проведения ООС, но и в область, где введено военное положение и при этом не имели аккредитации ООС и не могли четко объяснить, что будут там делать. Поэтому на основании действующего законодательства пограничники отказали им в пересечении границы Украины", - сказал О.Слободян в комментарии агентству "Интерфакс-Украина " в среду.

Он уточнил, что за минувшие сутки на территорию Украины не были пропущены около 60 граждан РФ.

"По состоянию на утро почти 730 граждан РФ мы не попустили в Украину, начиная с введения военного положения", - уточнил О.Слободян.

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Журналисты, Россия, ГПСУ, Зона ООС.
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