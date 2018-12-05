В одной из областей Украины полностью запретили охотиться

Новости Украины: В Запорожской области принято решение запретить охоту на время военного положения.

В Запорожье с 7 декабря будет официально запрещено вести охоту на время военного положения, сообщает пресс-служба Запорожского областной госадмнистрации. Сегодня, 5 декабря, глава Запорожской ОГА Константин Брыль подписал соответствующее распоряжение.

Согласно данным ОГА, этот вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании Совета обороны Запорожской области. Такое решение было принято в связи с тем, что охота осуществляется преимущественно в районах, расположенных вблизи зоны Операции Объединенных сил. Такими районами были названы Приазовский, Розовский, Акимовский, Бильмакский, Приморский.

"Такое решение принято еще и потому, что достаточно тяжело проверять каждого человека по отдельности, который ходит с ружьем. К тому же агрессоры и провокаторы могут воспользоваться ситуацией и передвигаться вооруженными", - сообщили в ОГА.

В тексте распоряжения установлена дата вступления в силу запрета на 7 декабря 2018 года.

Напомним, военное положение указом президента было введено сроком на 30 дней до 28 декабря 2018 года.