Прокуратура расследует два факта суицида в пенитенциарных учреждениях Одессы

Новости Украины: По данным следствия, предсмертные записки не найдены.

Сотрудники прокуратуры Одесской области расследуют два факта суицида, которые произошли в течение недели в Одесском следственном изоляторе и "Южной исправительной колонии № 51"... Об этом сказал журналистам начальник отдела облпрокуратуры Владимир Коломиец, сообщает корреспондент Укринформа.

"Облпрокуратура и местная прокуратура № 2 начали расследования по этим фактам, которые между собой не связаны, по признакам ст.115 Уголовного кодекса Украины", - отметил прокурор.

По данным следствия, предсмертные записки не найдены. Проводятся опросы работников пенитенциарных учреждений и арестантов для выяснения причины и обстоятельств, которые привели к смерти людей.

Как стало известно, смерть одного из арестантов, которого подозревали в разбойном нападении, произошла в прогулочном дворике из-за перелома шейных позвонков. Второй якобы прибег к суициду из-за конфликта с другими заключенными, который возник в ходе азартной игры.