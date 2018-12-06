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Прокуратура расследует два факта суицида в пенитенциарных учреждениях Одессы

Прокуратура расследует два факта суицида в пенитенциарных учреждениях Одессы
04:33 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: По данным следствия, предсмертные записки не найдены.

Сотрудники прокуратуры Одесской области расследуют два факта суицида, которые произошли в течение недели в Одесском следственном изоляторе и "Южной исправительной колонии № 51"... Об этом сказал журналистам начальник отдела облпрокуратуры Владимир Коломиец, сообщает корреспондент Укринформа.

"Облпрокуратура и местная прокуратура № 2 начали расследования по этим фактам, которые между собой не связаны, по признакам ст.115 Уголовного кодекса Украины", - отметил прокурор.

По данным следствия, предсмертные записки не найдены. Проводятся опросы работников пенитенциарных учреждений и арестантов для выяснения причины и обстоятельств, которые привели к смерти людей.

Как стало известно, смерть одного из арестантов, которого подозревали в разбойном нападении, произошла в прогулочном дворике из-за перелома шейных позвонков. Второй якобы прибег к суициду из-за конфликта с другими заключенными, который возник в ходе азартной игры.

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Одесса, Прокуратура, Суицид, Расследование, Суицид в Одессе.
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