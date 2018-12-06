Ообострение на Донбассе: боевики бьют из запрещенного оружия, есть раненый

Новости Украины: За минувшие сутки боевики 15 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский военнослужащий получил ранения.

За минувшие сутки боевики 15 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, ранение получил один украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Оккупанты 15 раз открывали огонь по позициям наших войск. В шести случаях противник применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями… В ходе боевых действий, ранение получил один военнослужащий из состава Объединенных сил" - говорится в сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Незаконные вооруженные формирования обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Пески, Тарамчук, Новомихайловка, Красногоровка, Чермалык и Гнутово.

"Вблизи населенного пункта Опытное, враг обстрелял опорные пункты Объединенных сил из минометов калибра 120 мм, и, пять раз в сутки, открывал огонь возле хутора Вильный из минометов калибра 82 мм. В этом районе захватчики также применили зенитную установку ЗУ-23-2 и, дважды, противотанковые управляемые ракеты" – отметили в штабе ООС.

"С начала текущих суток противник огневой активности не проявлял - подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки трое боевиков НВФ уничтожены, еще двое получили ранения.