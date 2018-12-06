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В Украине открыли новое газовое месторождение

В Украине открыли новое газовое месторождение
07:54 Сегодня Телеграф Фото: ugv.com.ua

Новости Украины: В Харьковской области открыли новое газовое месторождение, перспективные ресурсы могут составить 3,7 млрд куб. м голубого топлива.

Государственная компания "Укргазвыдобування" заявила об открытии нового газового месторождения в Украине. Оно расположено на территории Харьковской области, сообщает пресс-служба компании.

На этапе геологического изучения выяснилось, что запасы открытого месторождения составляют как минимум 400 млн кубических метров. Перспективные ресурсы месторождения в целом могут составить около 3,7 млрд куб. м. Месторождение было открыто в ноябре после завершения бурения и испытания поисковой скважины, которая была заложена по результатам анализа геологического строения площади. Сейчас компания занимается обустройством скважины и вводом ее в пробную эксплуатацию. Также продолжаются поисково-разведочные работы на новом месторождении.

"Укргазвыдобування" отмечает, что это уже четвертое новое месторождение, которое было открыто на территории Харьковщины. Их перспективные ресурсы составляют 8,2 млрд куб. м голубого топлива. Ранее сообщалось, что глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев ведет переговоры в Лондоне с несколькими крупными нефтегазовыми компаниями по разработке газовых месторождений в Украине.

По словам Коболева, у Украины есть значительный потенциал для восстановления объема добычи газа, который был утрачен за последние 50 лет. Если раньше, во времена СССР, страна добывала около 70 миллиардов кубометров газа в год, то сейчас - около 20 миллиардов кубометров. Для восстановления прежних мощностей, по словам Коболева, нужно ввести в эксплуатацию разведанные месторождения, а также использовать залежи сланцевого газа и месторождения на шельфе Черного моря.

Напомним, суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК «Нафтогаз Украины» за использованный природный газ по сравнению с прошлой неделей уменьшилась на 922 млн грн.

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Газ, Газовое месторождение, Укргазвыдобування.
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