В воинской части под Киевом массово отравились военные

Новости Украины: В в/ч Василькова более 10 военнослужащих-срочников обратились к медикам с признаками пищевого отравления

12 военнослужащих срочной службы одной из военных частей, которая дислоцируется в Василькове Киевской области, 4 декабря обратились в медпункт с жалобами на состояние здоровья.

Как сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины, военнослужащие жаловались на боль в желудке, понос, субфебрильную температуру.

“06.12.2018 представителями Управления осуществлен выезд в указанную воинскую часть о проведении дополнительных исследований. Сейчас под наблюдением врачей Национального военно-медицинского клинического центра «Главный военный клинический госпиталь» находятся 20 человек», - проинформировали в прокуратуре.

Военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины обеспечивает контроль о проведении служебного расследования по факту заболевания военнослужащих.

Отмечается, что по результатам расследования будет осуществлено соответствующее реагирование, а при наличии оснований виновные должностные лица будут привлечены к ответственности.

Там также указали, что в настоящее время под присмотром врачей Главного военного клинического госпиталя находятся 20 человек.

Военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона обеспечивает контроль над проведением служебного расследования по факту заболевания военнослужащих.