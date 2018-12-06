ЧП в Днепре: на уроке биологии умерла учительница

Новости Украины: В Днепре во время урока учительница потеряла сознание и умерла на месте.

В Днепре в школе № 112 произошел трагический случай - учительница умерла прямо на уроке.

На место трагедии незамедлительно вызвали врачей и сотрудников правоохранительных органов. Как удалось установить, на момент смерти женщине было 67 лет.

Учительница проводила занятие по биологии. Как удалось установить, во время урока она потеряла сознание и умерла. Прибывшие на место врачи констатировали смерть.

Напомним, 12 военнослужащих срочной службы одной из военных частей, которая дислоцируется в Василькове Киевской области, 4 декабря обратились в медпункт с жалобами на состояние здоровья.