Суд приговорил закладчицу метадона к 6 годам тюрьмы

Новости Украины: Приговор не вступил в силу, на него может быть подана апелляция.

Ленинский райсуд Харькова вынес обвинительный приговор женщине, подозреваемой в распространении метадона путем "закладок".

"Суд поддержал позицию прокуратуры области и признал виновной 45-летнюю женщину в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических средств в крупных размерах (ч.ч.1,2 ст.307 УК Украины)... Суд назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Женщину задержали в январе прошлого года возле Южного вокзала в Харькове. При задержании у нее изъяли 48 полимерных свертков с кристаллическим веществом белого цвета. После исследования материала эксперты выяснили, что вещество содержит в своем составе метадон и относится к наркотическим средствам, оборот которых ограничен.

В ходе следствия было установлено, что женщина привозила наркотики в Харьков и, получая заказ, прятала свертки в т.н. закладках.

Приговор не вступил в силу, на него может быть подана апелляция.

По требованию прокуратуры женщина сейчас находится под стражей.