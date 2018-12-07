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Белая Церковь осталась без отопления

Белая Церковь осталась без отопления
12:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Город Белая Церковь в Киевской области ненадолго останется без отопления из-за аварии на газопроводе высокого давления.

Из-за аварии на газопроводе высокого давления в Киевской области в пятницу утром временно будет прекращено газоснабжение котельных в городе Белая Церковь, следовательно, прекратится теплоснабжение в городе, сообщил мэр Белой Церкви Геннадий Дикий.

"По информации Киевоблгаз на газопроводе высокого давления произошла авария. Для того чтобы сохранить газоснабжение в домах, будет временно прекращено газоснабжение котельных, следовательно прекратится теплоснабжение", - написал Г.Дикий в своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу до полудня.

При этом он добавил, что Киевоблгаз обещает устранить аварийную ситуацию ориентировочно за 3:00, а значит отопление сразу же будет восстановлено.

"Надеюсь мы даже не успеем почувствовать неудобств, поэтому не поддавайтесь паническим настроениям", - написал городской голова Белой Церкви.

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Газ, Газопровод, Киевская область, Белая Церковь, Отопление.
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