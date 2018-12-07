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В Ивано-Франковске запретили культурный продукт РФ

В Ивано-Франковске запретили культурный продукт РФ
13:06 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Сегодня, 7 декабря, на Ивано-Франковщине поддержали мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта агрессора.

В областном совете Ивано-Франковщины поддержали мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта. Соответствующее решение сегодня на сессии поддержали 68 депутатов, трое не голосовали (всего в облсовет избраны 84 депутата).

Согласно решению, в Ивано-Франковской области мораторий вводится на публичное использование русскоязычного культурного продукта агрессора в любых формах до момента полного прекращения оккупации территории Украины.

Стоит отметить, что проект решения, который представил Игорь Дебенко, носит рекомендательный характер.

Также он отмечает, что в понятие "русскоязычный продукт агрессора" входят песни, фильмы, музыка, которые производятся, продуцируются российскими гражданами или фирмами.

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Отмечается, что данный мораторий вводится для того, чтобы избежать эскалации напряженности в обществе, для недопущения разжигания межнациональной розни, для защиты украинского информационного пространства от гибридных воздействий государства-агрессора и преодоления последствий длительной языковой русификации.

Таким образом, в облсовете рекомендовали органам местного самоуправления принять аналогичное решение.

Как сообщалось ранее, депутаты Тернопольского областного совета во вторник приняли мораторий на использование русскоязычного культурного продукта.

Также,  Львовский облсовет ввел мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Львовской области.

Ранее, депутаты Житомирского областного совета на заседании 19-й сессии в четверг большинством голосов поддержали мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории этой области.

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Все по теме:

Житомир, Тернополь, Львов, Ивано-Франковск, Мораторий, Ивано-Франковщина.
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