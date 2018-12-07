Скачать
Пятница, 07.12.2018
Новый председатель ОБСЕ обещает, что Украина будет основным приоритетом
Новый председатель ОБСЕ обещает, что Украина будет основным приоритетом
Стало известно, кто сменил Меркель на посту главы ХДС
Стало известно, кто сменил Меркель на посту главы ХДС
Шахтер в гостях разобрался с Мариуполем
Шахтер в гостях разобрался с Мариуполем
Новолуние 7 декабря: что нельзя делать в это время
Новолуние 7 декабря: что нельзя делать в это время

День в ООС: Оккупанты пять раз открывали огонь

День в ООС: Оккупанты пять раз открывали огонь
18:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Боевики в пятницу пять раз нарушили режим тишины в зоне ООС.

Незаконные вооруженные формирования в пятницу пять раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил, никто среди украинских военнослужащих не пострадал, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"На протяжении суток российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня. (…) Ситуация в районе проведения операции остается под контролем - в ходе боевых действий ни один военнослужащий объединенных сил не пострадал", - говорится в сводке пресс-центра на странице в "Фейсбуке".

Неподалеку н.п.Тарамчук на Мариупольском направлении боевики открывали прицельный огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. В районе Песок, Чермалыка и Гнутово НВФ обстреливали украинских военных из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, вблизи н.п.Зайцево, противник применил вооружение БМП и подствольные гранатометы.

Обороняющиеся украинские подразделения предпринимали необходимые меры для подавления огневой активности боевиков.

Напомним, из-за введенного на территории Одесской области военного положения, патрулирование блокпостов было усилено кинологами со служебными собаками.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинцам рассылают фейковые платежки за газ: что делать и куда обращаться
02 Погода на выходные: синоптики обещают дождливые дни и морозные ночи
03 День памяти святой великомученицы Екатерины 2018: приметы и гадания на 7 декабря
04 День святой Екатерины 2018: что категорически нельзя делать в праздник 7 декабря
05 Гороскоп на сегодня, 7 декабря 2018: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Монетизация: когда украинцы смогут получить деньги за сэкономленную субсидию
Монетизация субсидий: когда украинцы смогут получить деньги
Президент Украины подписал закон о госбюджете-2019
Президент Украины подписал закон о госбюджете-2019
Погода на выходные: синоптики обещают дождливые дни и морозные ночи
Погода на выходные: синоптики обещают дождь и мороз
Они это сделали: звезды, сыгравшие свадьбу в 2018 году
Они это сделали: звезды, сыгравшие свадьбу в 2018 году
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь