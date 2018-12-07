Избиение студентов на Майдане: в суд передано дело против двух правоохранителей

Новости Украины: В суд передано дело против двух правоохранителей за задержание и избиение студента во время Майдана.

Обвинительный акт в отношении бывшего заместителя начальника сектора уголовного розыска одного из райуправлений милиции Киева и оперуполномоченного этого подразделения, в настоящее время работающего оперуполномоченным управления уголовного розыска Национальной полиции в г.Киеве, передано в суд 6 декабря.

Как сообщает Отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, правоохранители подозреваются в превышении власти и безосновательном задержании в январе 2014 года в Киеве на Подоле одного из студентов Киевского национального университета театра, кино и телевидения им.Карпенка-Карого, сопровождавшемся нанесением потерпевшему телесных повреждений.

Их действия квалифицированы по ч.2 ст.28, ч.2 ст.365, ч.1 ст.366, ч.2 ст.384, ст.340 Уголовного кодекса Украины (превышение власти по предварительному сговору группой лиц, служебный подлог, предоставление заведомо неправдивых показаний и незаконное препятствие организации проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций).

После задержания и избиения потерпевший вместе с другими задержанными студентами был доставлен в одно из райуправлений милиции, где на основании сфальсифицированных материалов уголовного производства - фиктивных рапортов и заведомо неправдивых свидетельских показаний - студентов незаконно задержали, привлекли к уголовной ответственности за якобы участие в массовых беспорядках и к ним были применены меры пресечения в виде содержания под стражей и домашних арестов.

В этой части досудебное расследование продолжается. Решается вопрос и собираются доказательства для привлечения к уголовной ответственности других соучастников совершения этих преступлений, в частности из числа руководителей оперативных и следственных подразделений, сотрудников прокуратуры и судей.