Защита Курбединова подала апелляцию на арест

Новости Украины: 7 декабря в оккупированном Крыму суд Симферополя приговорил адвоката Эмиля Курбединова к пяти суткам административного ареста.

Защита адвоката Эмиля Курбединова в аннексированном Крыму подала апелляционную жалобу на приговор "суда" Симферополя, который арестовал Курбединова на пять суток.

Об этом проекту Радио Свобода Крым.Реалии рассказал один из адвокатов Курбединова Эдем Семедляев.

"Уже подали апелляционную жалобу", - отметил Семедляев.

В пятницу, 7 декабря в оккупированном Крыму Киевский районный "суд" Симферополя приговорил адвоката Эмиля Курбединова к пяти суткам административного ареста.

6 декабря Курбединова в Симферополе задержали сотрудники российского Центра по противодействию экстремизму. Ему инкриминируют ст.20.3 КОАП (пропаганда или публичная демонстрация нацистской атрибутики или символики, атрибутики или символики экстремистских организаций, или других атрибутики или символики, пропаганда или публичная демонстрация которых запрещена федеральными законами). Обвинения основываются на фотографии в Facebook, которую Курбединов разместил в 2013 году.

26 января 2017 года сотрудники ЦПЭ уже задерживали Курбединова, инкриминируя ту же статью, и проводили обыски в его офисе и жилище. Тогда адвоката арестовали на 10 суток за ту же фотографию, только размещенную в соцсети Вконтакте.

6 ноября сотрудник так называемой прокуратуры Крыма в сопровождении работников ЦПЭ вручил Курбединову предостережение "о недопустимости экстремистской деятельности".