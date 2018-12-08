Погода на выходных: по всей Украине мокрый снег с небольшим потеплением

Новости Украины: В воскресенье, 9 декабря, в Украине ожидаются мокрый снег и дождь.

В ближайшие сутки погоду Украины будет определять влажный и несколько теплее, чем накануне, воздух с Западной Европы, сообщает Укргидрометцентр.

Ожидается небольшой, в центральных областях умеренный мокрый снег и дождь.

На дорогах местами гололедица.

Ветер южный, 5-10 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в восточных и Сумской областях 2-7° мороза, днем 0-4° тепла; в южной части ночью 0-5° тепла, днем 5-10° выше ноля.

Прогноз погоды на 9 декабря

В Киеве в воскресенье небольшой мокрый снег и дождь , температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 09 декабря самая высокая температура днем была +8,5 в 1960 году, самая низкая ночью - 18,4 мороза в 1945 году.

9 декабря, в воскресенье, в западных областях отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 9 декабря 4-9° мороза (на западе около 0°), 9 декабря от 2° тепла до 3° мороза (в восточных областях и на севере Левобережья 2-7° мороза); днем в Украине около 0°, в западных и южных областях 1-6° тепла. В Карпатах снег (ночью 9 декабря без осадков); температура ночью и днем 2-7° мороза. 9 декабря в столице также облачно с прояснениями. Небольшой мокрый снег и дождь (ночью 8 декабря без осадков). Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла (ночью 8 декабря 4-9° мороза).

в Киеве - мокрый снег, ночью 0...-2°, днем 0...+3°;

в Виннице - мокрый снег, ночью -1...+1°, днем +2...+4°;

в Луганске - мокрый снег, ночью -5...-7°, днем 1...+3°;

в Луцке - дождь, ночью -1...+1°, днем +3...+5°;

во Львове - дождь, ночью -1...+1°, днем +3...+5;

в Днепре - снег, ночью 0...-2°, днем +2...+4°;

в Донецке - снег, ночью -3...-5°, днем +2...+4°;

в Житомире -мокрый снег, ночью -1...+1°, днем +2...+4°;

в Запорожье - снег, ночью 0...-2°, днем +4...+6°;

в Ивано-Франковске - дождь, ночью -1...+1°, днем +3...+5°;

в Кропивницком - снег с дождем, ночью -1...+1°, днем +1...+3°;

в Николаеве - дождь, ночью 0...+2°, днем +4...+6°;

в Одессе - дождь, ночью +2...+4°, днем +4...+6°;

в Полтаве - мокрый снег, ночью -1...-3°, днем +1...+3°;

в Ровно - дождь, ночью -1...+1°, днем +3...+5°;

в Симферополе - дождь, ночью +3...+5°, днем +7...+9°;

в Сумах - дождь и снег, ночью -3...-5°, днем +1...+3°;

в Тернополе - дождь, ночью -1...+1°, днем +3...+5°;

в Ужгороде - дождь, ночью 0...+2°, днем +3...+5°;

в Харькове - дождь со снегом, ночью -4...-6°, днем 0...+2°;

в Херсоне - дождь, ночью 0...+2°, днем +5...+7°;

в Хмельницком - дождь, ночью -1...+1°, днем +2...+4°;

в Черкассах - мокрый снег, ночью -1...+1°, днем +1...+3°;

в Чернигове - мокрый снег, ночью -3...--1°, днем +1...+3°;

в Черновцах - дождь, ночью -1...+1°, днем +3...+5°

Из-за небольшого потепления ГСЧС предупреждает об опасности схода снежных лавин в украинских Карпатах.

"По данным Укргидрометцентра, 8 декабря в высокогорье Ивано-Франковской области и 8-9 декабря в высокогорье восточной части Закарпатской области сохраняется низкая снеголавинная опасность (1 уровень). 9-10 декабря в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень)", - говорится в сообщении.

Кроме того, ГСЧС предупреждает о неустойчивом ледяном покрове на реках и озерах, образующийся из-за постоянно меняющейся температуры воздуха, и представляет особую опасность для всех посетителей водоемов.

"С целью предупреждения несчастных случаев спасатели начали проводить профилактические рейды по замерзшим рекам и озерам", - говорится в сообщении.

В понедельник, 10 декабря, на Левобережье и в Карпатах небольшой мокрый снег и дождь, на востоке умеренные осадки, на остальной территории без существенных осадков.

На дорогах местами гололедица.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла; на юге и юго-востоке ночью 1-6° тепла, днем 4-9°.

В Киеве в понедельник без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем около 0°.