Скорая и джип не поделили перекресток и протаранили дом в Житомире

Новости Украины: В Житомире машина ”скорой помощи" и внедорожник въехали в дом после ДТП на одном из перекрестков.

В Житомире автомобиль "скорой помощи" и внедорожник въехали в дом, в результате чего травмы получили 8 человек.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Житомирской области, авария произошла сегодня на перекрестке улиц Мазепы и Домбровского.

Предварительно, автомобиль "скорой помощи", который двигался с проблесковыми маячками по улице Домбровского, столкнулся с автомобилем Hyundai Santa Fe, который двигался по улице Мазепы. После этого оба автомобиля въехали в дом.

В результате ДТП травмы получили 8 человек - водители и пассажиры транспортных средств. Они были доставлены в медучреждения. Характер травм пострадавших устанавливается.

Полицейские устанавливают причины и обстоятельства происшествия в рамках открытого уголовного производства.

Как сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в Житомирской области, в результате аварии водителя автомобиля Hyundai зажало конструкциями автомобиля, и его пришлось извлекать специальной техникой.

"От удара водитель Hyundai оказался зажатым конструкциями. С помощью бензореза и гидравлического инструмента спасатели разрезали водительские двери и деблокировали мужчину", - отметили в ведомстве.