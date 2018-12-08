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СБУ обнаружили крупную партию янтаря в Запорожье

СБУ обнаружили крупную партию янтаря в Запорожье
23:16 Сб, 8 Декабрь 2018 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили во внедорожнике более двухсот килограммов "солнечного" камня.

Крупная партия янтаря обнаружена сотрудниками Службы безопасности Украины в Закарпатской области, сообщает пресс-центр СБУ.

"На стационарном посту "Нижние Ворота" Воловецкого района правоохранители обнаружили во внедорожнике более двухсот килограммов "солнечного" камня. Житель Волынской области пытался транспортировать "товар" на территорию Закарпатья. Янтарь делец перевозил в мешках на заднем сиденье автомобиля" – говорится в сообщении, на официальной странице СБУ в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

Ориентировочная стоимость янтаря на "черном" рынке составляет более полутора миллиона гривен.

"В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 240 УК Украины продолжается досудебное расследование" – подытожили в СБУ.

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СБУ, Запорожье, Янтарь, Обнаружили янтарь в Запорожье.
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