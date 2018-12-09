В Крыму оккупанты не пустили адвоката Семедляева к Курбединову

Новости Украины: По словам адвоката, теперь он планирует навестить Курбединова в понедельник.

Адвокату Эдему Семедляеву не удалось посетить своего коллегу Эмиля Курбединова, повторно арестованного за пост 5-летней давности. Разговор состоялся по телефону. Об этом сообщает Крымская солидарность на своей странице в Facebook.

«Хотел навестить своего брата и коллегу. Однако в субботу и воскресенье ни адвокатов, ни посетителей не пускают. Удалось поговорить с ним только по телефону. Чувствует себя нормально и передает всем большой селям (приветствие). Попросил только сигареты и чистую воду. Я ему сразу передал. Было много вопросов к нему, но не хотел это обсуждать по телефону», - рассказал Семедляев.

Семедляев рассказал, что его коллега содержится в спецприёмнике для административно задержанных. Сколько человек с ним в камере - пока не знает, но условия содержания удовлетворительные.

Семедляев сегодня утром попытался посетить в спецприемнике адвоката Курбединова, повторно отбывающего административный арест за один и тот же пост 5-летней давности. Но, по словам его коллег, это абсолютно формальная причина задержания. Силовые структуры хотят оказать давление на его профессиональную и правозащитную деятельность.

В пятницу, 7 декабря в оккупированном Крыму Киевский районный "суд" Симферополя приговорил адвоката Эмиля Курбединова к пяти суткам административного ареста.

6 декабря Курбединова в Симферополе задержали сотрудники российского Центра по противодействию экстремизму. Ему инкриминируют ст.20.3 КОАП (пропаганда или публичная демонстрация нацистской атрибутики или символики, атрибутики или символики экстремистских организаций, или других атрибутики или символики, пропаганда или публичная демонстрация которых запрещена федеральными законами). Обвинения основываются на фотографии в Facebook, которую Курбединов разместил в 2013 году.

26 января 2017 года сотрудники ЦПЭ уже задерживали Курбединова, инкриминируя ту же статью, и проводили обыски в его офисе и жилище. Тогда адвоката арестовали на 10 суток за ту же фотографию, только размещенную в соцсети Вконтакте.

6 ноября сотрудник так называемой прокуратуры Крыма в сопровождении работников ЦПЭ вручил Курбединову предостережение "о недопустимости экстремистской деятельности".