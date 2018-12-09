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Полиция задержала группу наркодельцов на Закарпатье

Полиция задержала группу наркодельцов на Закарпатье
05:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Полиция пресекла деятельность преступной группы из Закарпатской области.

Закарпатские правоохранители пресекли деятельность преступной группы, специализировавшейся на изготовлении и сбыте наркотических средств на территории Закарпатской области, сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

"Во время запланированных мероприятий работники милиции задержали четырех человек. В их домах обнаружены и изъяты порошкообразные вещества и вещества растительного происхождения, которые могут быть наркотическими средствами" – говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ Нацполиции Закарпатской области в субботу вечером.

Также полицейскими были изъяты три пистолета, три ножа, деревянная бита, устройства для определения веса наркотиков, более 60 000 гривен и автомобиль.

"Задержанным инкриминируется причастность к совершению преступлений по ч.2 ст.307 (сбыт наркотических средств) и ч.1 ст.263 УК Украины (хранение огнестрельного оружия)" – подытожили в полиции

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Полиция, Закарпатье, Наркодельцы, Полиция задержала наркодельцов.
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