Танковую армаду РФ на границе с Украиной засняли на спутниковые снимки

Новости Украины: Издание Defence Blog засняло на спутниковые снимки в Ростовской области сотни российских танков на границе с Украиной.

На спутниковых снимках Google Earth, сделанных в конце ноября и демонстрирующих пригород Каменск-Шахтинского в Ростовской области, были замечены сотни российских танков у границы с Украиной. Спутниковые снимки местности с длинными рядами техники разместил в своем Twitter Defence Blog.

Издание отмечает, что военная техника расположена всего в 18 километрах от российско-украинской границы. Кроме сотен танков, прежде всего Т-64 и Т-62М, на снимках можно рассмотреть, в частности, несколько тысяч военных грузовиков.

Как сообщалось ранее, президент Украины Петр Порошенко 8 декабря в ходе рабочей поездки во Львовскую область заявил, что реванш пророссийских сил в Украине может развернуть движение Украины в ЕС и НАТО в обратную сторону. Он добавил, что "даже непродолжительная остановка на пути в ЕС и НАТО автоматически означала бы наше возвращение в сферу влияния России".