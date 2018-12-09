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Танковую армаду РФ на границе с Украиной засняли на спутниковые снимки

Танковую армаду РФ на границе с Украиной засняли на спутниковые снимки
07:26 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины: Издание Defence Blog засняло на спутниковые снимки в Ростовской области сотни российских танков на границе с Украиной.

На спутниковых снимках Google Earth, сделанных в конце ноября и демонстрирующих пригород Каменск-Шахтинского в Ростовской области, были замечены сотни российских танков у границы с Украиной. Спутниковые снимки местности с длинными рядами техники разместил в своем Twitter Defence Blog.

Издание отмечает, что военная техника расположена всего в 18 километрах от российско-украинской границы. Кроме сотен танков, прежде всего Т-64 и Т-62М, на снимках можно рассмотреть, в частности, несколько тысяч военных грузовиков.

Как сообщалось ранее, президент Украины Петр Порошенко 8 декабря в ходе рабочей поездки во Львовскую область заявил, что реванш пророссийских сил в Украине может развернуть движение Украины в ЕС и НАТО в обратную сторону. Он добавил, что "даже непродолжительная остановка на пути в ЕС и НАТО автоматически означала бы наше возвращение в сферу влияния России".

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Размещение, Снимкм, Граница с Украиной, Танковая армада РФ.
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