На границе задержали два автомобиля, набитых сигаретами

Новости Украины: Сотрудники Госпогранслужбы в течение суток предотвратили незаконное перемещение через государственную границу крупной контрабандной партии сигарет.

Военнослужащие Мостиского и Белгород-Днестровского отрядов в течение суток помешали незаконному перемещению через государственную границу крупной контрабандной партии сигарет, сообщает отдел коммуникаций со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.

"На выезд из страны в пункт пропуска "Шегини" прибыла легковушка "Пежо", на которой ехал 47-летний гражданин Литвы… В ходе проведения углубленного обзора транспортного средства, пограничный наряд совместно с сотрудниками ГФС в специально изготовленном тайнике в днище автомобиля обнаружил около 6,5 тысяч пачек сигарет", - говорится в сообщении.

"Кроме того, в пункте пропуска "Кучурган-авто" в салоне и багажном отделении автомобиля "Ауди", на котором в Украину ехал гражданин Молдовы, пограничники нашли еще одну тысячу пачек сигарет", - рассказали в Госпогранслужбе.

В обоих случаях контрабанда и автомобили изъяты в установленном порядке.