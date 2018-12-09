Скачать
Воскресенье, 09.12.2018
Гройсман: Благотворительная деятельность - одна из наиболее уважаемых занятий в каждой стране
Гройсман: Благотворительная деятельность - одна из наиболее уважаемых занятий в каждой стране
В Мариуполе авто въехало в остановку, есть пострадавшие
В Мариуполе авто въехало в остановку, есть пострадавшие
Ломаченко - Педраса: полный бой (Видео)
Ломаченко - Педраса: полный бой (Видео)
Google Translate будет переводить слова с учетом гендерного аспекта
Google Translate будет переводить слова с учетом гендерного аспекта

На границе задержали два автомобиля, набитых сигаретами

Смотрите фото (4)
На границе задержали два автомобиля, набитых сигаретами
18:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГПСУ

Новости Украины: Сотрудники Госпогранслужбы в течение суток предотвратили незаконное перемещение через государственную границу крупной контрабандной партии сигарет.

Военнослужащие Мостиского и Белгород-Днестровского отрядов в течение суток помешали незаконному перемещению через государственную границу крупной контрабандной партии сигарет, сообщает отдел коммуникаций со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.

"На выезд из страны в пункт пропуска "Шегини" прибыла легковушка "Пежо", на которой ехал 47-летний гражданин Литвы… В ходе проведения углубленного обзора транспортного средства, пограничный наряд совместно с сотрудниками ГФС в специально изготовленном тайнике в днище автомобиля обнаружил около 6,5 тысяч пачек сигарет", - говорится в сообщении. 

СБУ обнаружили крупную партию янтаря в Запорожье

"Кроме того, в пункте пропуска "Кучурган-авто" в салоне и багажном отделении автомобиля "Ауди", на котором в Украину ехал гражданин Молдовы, пограничники нашли еще одну тысячу пачек сигарет", - рассказали в Госпогранслужбе.

В обоих случаях контрабанда и автомобили изъяты в установленном порядке.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Украина, Пограничники, Государственная пограничная служба Украины, Пограничная служба.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 Ломаченко - Педраса: полный бой (Видео)
03 Ломаченко - Педраса. Видео онлайн-трансляция боя
04 Ломаченко - Педраса: события боя
05 Ломаченко - Педраса: все о бое
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На Львовщине резервист подстрелил военного
На Львовщине резервист подстрелил военного
В Армении завершились выборы в парламент
В Армении завершились выборы в парламент
Прогноз погоды на 10 декабря: пройдет мокрый снег и дождь, на дорогах гололед
Погода 10 декабря в Украине
Маникюр 2019: дизайн ногтей в трендовом коралловом оттенке (Фото)
Маникюр 2019: дизайн ногтей в трендовом коралловом оттенке (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь