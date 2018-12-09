На Львовщине резервист подстрелил военного

Новости Украины: В субботу, 8 декабря, на Яворовском полигоне во время плановых учений солдат-резервист выстрелил из автомата, ранив другого военнослужащего.

На территории "Международного центра миротворчества и безопасности" (территория Яворивского полигона во Львовской области резервист из автомата ранил военнослужащего. Об этом сообщает департамент гражданской защиты Львовской ОГА.

Отмечается, что 8 декабря, около 16 часов во время учебных стрельб солдат-резервист 1983 года при невыясненных обстоятельствах произвел выстрел из автомата АК. В результате он нанёс огнестрельное пулевое ранение в ногу военнослужащему 1997 года рождения.

"Потерпевший госпитализирован в военно-медицинский клинический центр Западного региона в городе Львов. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - отметили в департаменте.

В октябре главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что с начала боевых действий в 2014 году на Донбассе почти 900 украинских военных погибли в результате небоевых безвозвратных потерь, а именно - самоубийств и умышленных убийств.