В пункте пропуска "Майорское" возможны сбои в работе

Новости Украины: В течение четырех дней в пункте пропуска "Майорское" ожидается осложнение пропуска граждан из-за отключения электроснабжения.

С 10 по 14 декабря из-за отключения электроснабжения во время работ на высоковольтных линиях возможны технические сбои в работе КПВВ "Майорское", которые будут усложнять обычный режим процедуры оформления и пропуска граждан. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Объединенных сил в Facebook.

В частности, представители ГП "Укрэнерго" с 10 по 14 декабря будут проводить аварийно-восстановительные работы на высоковольтных линиях "Углегорская ТЭС - Центральная №1" и "Углегорская ТЭС – Макеевка" в районе Майорска Донецкой области со стороны подконтрольной правительству Украины территории.

"В связи с этим возможны временные отключения электроснабжения, в том числе и в КПВВ "Майорское". Это может привести к нестабильной работе соответствующих баз данных. Государственная пограничная служба Украины из состава Объединенных сил обращает внимание граждан на возможные технические сбои в работе КПВВ, ситуативные накопления лиц и транспортных средств, временные нарушения ритмичности оформления граждан и, как следствие, осложнения перемещения лиц и транспортных средств в пределах дорожного коридора "Горловка – Бахмут" в указанные даты с 08.00 до 16.00", - говорится в сообщении.

Командование Объединенных сил просит граждан с пониманием отнестись к возможным трудностям и учесть данную информацию при планировании поездок через линию разграничения.