Скачать
Понедельник, 10.12.2018
Конец &quot;дружбы с РФ&quot;: Порошенко подписал важный закон
Конец "дружбы с РФ": Порошенко подписал важный закон
Украинцам повысили тарифы на тепло
Украинцам повысили тарифы на тепло
Игроки Шахтера снялись в новогоднем клипе
Игроки Шахтера снялись в новогоднем клипе
День иконы Божией Матери &quot;Знамение&quot; 2018: история, приметы и традиции праздника
День иконы Божией Матери "Знамение" 2018: история, приметы и традиции праздника

Украину накроет снежная буря: циклон принесет метели, снегопады и гололед

Украину накроет снежная буря: циклон принесет метели, снегопады и гололед
15:24 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Циклон принесет в Украину 12-13 декабря метели и снегопады, снежный покров местами до 20 см.

На территории Украины ожидается ухудшение погодных условий 12-13 декабря, в частности, снегопады (с высотой снежного покрова до 20 см), метели, налипание мокрого снега.

Как сообщили в понедельник в Укргидрометцентре, ухудшение погоды будет обусловлено перемещением на территорию страны южного циклона.

"12 декабря в Черниговской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях сильный снег с налипанием мокрого снега, метели, порывы ветра 15-20 м/с. Прирост снежного покрова – 12-20 см", - рассказали в Гидрометцентре.

Дождливая неделя в Украине: синоптики рассказали, когда придут морозы
Дождливая неделя в Украине: синоптики рассказали, когда придут морозы Читать полностью

Ночью 12 декабря в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях ожидаются сильные осадки, преимущественно в виде дождя.

13 декабря в Украине, кроме восточных областей, Прикарпатья и Закарпатья, ночью умеренный, днем – небольшой снег. На дорогах Украины гололедица.

"Такие погодные условия могут обусловить частичное нарушение движения транспорта на автомобильных дорогах северных и центральных областей", - прогнозируют синоптики. В Укргидрометцентре также отметили, что циклон уйдет за два дня.

Напомним, Согласно распоряжению правительства Украины о переносе выходных, в декабре украинцы будут отдыхать треть месяца – будет 11 выходных. Помимо традиционных суббот и воскресений, добавятся и государственные праздники.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Погода, Синоптики, Гололед, Снегопады, Метели.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В королевской семье разгорелся еще один скандал из-за Меган Маркл
02 Дождливая неделя в Украине: синоптики рассказали, когда придут морозы
03 Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (10.12 - 16.12)
04 Гороскоп на сегодня, 10 декабря 2018: все знаки Зодиака
05 Ведущая Валентина Хамайко вернулась на работу через три дня после родов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Вторая неделя военного положения: что изменилось в стране
Военное положение: что изменилось в Украине
Сенцова переводят из медицинской части колонии в отряд
Сенцова переводят из медицинской части колонии в отряд
Украину накроет снежная буря: циклон принесет метели, снегопады и гололед
Украину накроет снежная буря: циклон принесет метели
В австралийском заповеднике умер &quot;самый накачанный кенгуру&quot;
В австралийском заповеднике умер "самый накачанный кенгуру"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь