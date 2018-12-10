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Понедельник, 10.12.2018

В Киеве задержали вооруженную банду "гастролеров", которые грабили машины (Видео)

Столичные правоохранители обезвредили вооруженную банду гастролеров, причастных к серии дерзких ограблений в Киеве и Одессе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева в понедельник. Указанную преступную группу, в состав которой входили ранее судимые граждане Грузии и Украины, 1976, 1983, 1985 и 1989 рождения, задержали после совершения очередного нападения на предпринимателя. В прокуратуре пояснили, что злоумышленники обычно действовали нагло средь бела дня. "Например, человек в машине стоит в пробке, белый день, куча свидетелей, но они настолько уверены были, что это их не останавливало. Разбивали стекло, завладевали деньгами и убегали. Все продолжалось не более 20 секунд", - рассказала УП пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец. Так 6 декабря злоумышленники напали на киевлянина, разбили в его машине стекло и отобрали рюкзак с 15 тысячами долларов США и документами. По результатам спецоперации 3 участников банды удалось задержать "по горячим следам" в городе Вишневое Киевской области, одному – удалось бежать, он находится в розыске. В ходе задержания подозреваемые оказали сопротивление и угрожали применить гранату. Кроме того, двое из нападавших, пытаясь скрыться на автомобиле, совершили наезд на работника полиции. Полицейские в ответ применить табельное оружие, в результате чего один из подозреваемых получил огнестрельное ранение бедра. Во время обысков по месту жительства фигурантов и в автомобилях изъяли гранату Ф-1 с запалом, пистолет Форт-12 с патронами, пистолет Макарова, похищенный в 2017 году в Одессе, большое количество патронов, вязаные рукавицы, балаклавы, мобильные телефоны, 5 комплектов номерных знаков для автомобилей, устройство для искусственного создания радио и GSM-помех и другие вещественные доказательства.  Также правоохранители проверяют причастность участников указанной ОПГ к совершению в период с января по декабрь 2018 года 6 разбойных нападений на территории Киева и Одессы. По результатам следственных действий четырем задержанным лицам объявлено подозрение по ч. 4 ст.186 (грабеж), по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) и по ст. 257 (Бандитизм) Уголовного кодекса Украины, с санкцией – до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В суд направлено ходатайство об избрании всем злоумышленникам безальтернативной меры пресечения в виде содержания под стражей.
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17:52 Сегодня Телеграф
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