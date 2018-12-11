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Ситуация на Донбассе: в зоне ООС работал снайпер

Ситуация на Донбассе: в зоне ООС работал снайпер
07:35 Сегодня Телеграф Фото: Минобороны Украины

Новости Украины: За минувшие сутки, 10 декабря, боевики 12 раз открывали огонь по позициям украинских военных.

За прошедшие сутки в зоне ООС террористы 12 раз нарушили режим прекращения огня и продолжили применять запрещенное вооружения.

Как сообщает пресс-центр ООС, из минометов калибра 120 мм были обстреляны позиции украинских военных неподалеку Новоалександровки и в районе населенного пункта Пески.

С минометов калибра 82 мм боевики вели огонь в районе хутора Вольный, Зайцево, шахты Бутовка и Песков.

Кроме того, террористы обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по населенным пунктам Новозвановка, Марьинка, Березовое, Невельское и Чермалык.

Ситуация на Донбассе: оккупанты понесли потери

В районе населенного пункта Опытное была зафиксирована работа вражеского снайпера. В штабе также добавили, что потерь среди украинских военных прошедшие сутки не было.

В течение текущих суток был зафиксирован один обстрел населенного пункта Пески на Донецком направлении. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. По данным разведки, за прошедшие сутки один оккупант был уничтожен, еще трое ранены.

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Боевики, Донбасс, ВСУ.
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