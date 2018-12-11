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Российские оккупанты обстреляли КПВВ "Марьинка"

Российские оккупанты обстреляли КПВВ &quot;Марьинка&quot;
09:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Государственная пограничная служба

Новости Украины: Несмотря на вооруженные провокации, подразделения Объединенных сил продолжают круглосуточно обеспечивать безопасность в регионе.

Оккупанты обстреляли позиции пограничников из состава Объединенных сил, которые несут службу на блокпосте первого оборонительного рубежа перед КПВВ "Марьинка". Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Так, вчера в 21.35 со стороны временно оккупированного населенного пункта Александровка был открыт огонь из автоматических гранатометов и стрелкового оружия различного калибра по позициям пограничников из состава Объединенных сил, которые несут службу на блокпосте первого оборонительного рубежа перед КПВВ "Марьинка". В настоящее время контрольно-пропускные операции были завершены и в зоне поражения гражданских лиц не было, военнослужащие находились в укрытиях. Огонь в ответ не открывался. К счастью, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что провокационные действия российско-оккупационных войск направлены на дестабилизацию ситуации в рамках гуманитарных дорожных коридоров, в результате которой возможно ведение ограничений на работу КПВВ.

Сегодня все КПВВ открылись согласно графику и работают в штатном режиме.

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В ГПСУ добавили, что за минувшие сутки отмечается увеличение пассажиро-транспортного потока. Так через контрольные пункты въезда-выезда проследовало 31,5 тысячи человек и 4,1 тысячи транспортных средств: "Майорское" – 7145 человек и 920 транспортных средств; "Марьинка" – 6465 человек и 1140 транспортных средств; "Новотроицкое" - 5960 человек и 1220 транспортных средств; "Гнутовое" – 3260 человек и 780 транспортных средств; "Станица Луганская" – 8635 человек.

Утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" – 0/50; "Марьинка" – 0/60; "Новотроицкое" – 20/40; "Гнутовое" – 20/15.

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ГПСУ, Государственная пограничная служба, Марьинка, КПВВ.
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