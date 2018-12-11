Скачать
Вторник, 11.12.2018
В Украине обнародован подписанный президентом госбюджет-2019
В Украине обнародован подписанный президентом госбюджет-2019
Тарифы на отопление повысили еще в ряде городов
Тарифы на отопление повысили еще в ряде городов
Президент ФФУ Павелко стал кандидатом в исполком УЕФА
Президент ФФУ Павелко стал кандидатом в исполком УЕФА
Ролик &quot;Youtube Rewind 2018&quot; стал вторым по количеству дизлайков в истории
Ролик "Youtube Rewind 2018" стал вторым по количеству дизлайков в истории

Тарифы на отопление повысили еще в ряде городов

Тарифы на отопление повысили еще в ряде городов
14:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Национальная комиссия повысила тарифы на тепло для населения еще 6 ТКЭ.

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила в соответствии повышенной правительством с 1 ноября на 23,5% ценой на газ, тарифы на тепло для населения еще для шести производителей теплоэнергии (ТКЭ).

Соответствующее решение регулятор принял на заседании во вторник.

Тарифы на производство тепловой энергии были повышены в целом на 4%-21%. Так, для КП "Винницагортеплоэнерго" тариф повышен на 20%, для КП "Гортепловодоэнергия" (Хмельницая обл.) на 18%, для ООО "Ровнытеплоэнерго" – на 18%, ГКП "Хмельницктеплокоммунэнеро" – 19%, КПТС "Черкаситеплокомунэнерго" – 18%, ЧАО "Черкасское химволокно" – 21%.

Также ожидается, что на заседании 11 декабря комиссия примет решение об изменении тарифов для последних двух из 26 ТКЭ – ООО "Евро-реконструкция" и ООО "Фырма"ТехНова".

Таким образом, в настоящее время тарифы на теплоэнергию приведены в соответствие с изменением цены на газ для 24 из 26 ТКЭ. Новые тарифы на производимую ТКЭ теплоэнергию вступают в силу с 1 января 2019 года.

Как отметила ранее глава НКРЭКУ Оксана Кривенко, процент роста тарифов на отопление не превысил процент роста цены на газ– 23,5%. Кроме того, при пересмотре на 22% был снижен тариф на теплоэнергию для бюджетных учреждений.

Как украинцы будут платить за свет: с 2019 года вступают в силу новые правила
Как украинцы будут платить за свет: с 2019 года вступают в силу новые правилаЧитать полностью

Как сообщалось, Кабинет министров постановлением №867 от 19 октября этого года продлил спецобязательства "Нафтогаза" продавать природный газ для населения, религиозных организаций и производителей тепловой энергии до 1 мая 2020 года. Правительство также пересмотрело формулу расчета цены для продажи газа по PSO, повысив ее на 23,5% – до 8,55 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС и расходами на транспортировку и поставку).

10 декабря НКРЭКУ утвердила  повышение на 12-24% тарифов на тепло для населения для первых 18 из 26 производителей теплоэнергии (ТКЭ). Пересмотр регулятором тарифов на отопление с учетом новой цены на газ было одним из обязательных условий Международного валютного фонда (МВФ) для вынесения новой программы stand by на утверждение совета директоров МВФ.

Как сообщалось, заседание совета директоров Международного валютного фонда (МВФ) по вопросу сотрудничества с Украиной в рамках программы финансирования stand-by (SBA) назначено на 18 декабря.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тарифы, Отопление, ТКЭ, НКРЭКУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как украинцы будут платить за свет: с 2019 года вступают в силу новые правила
02 На Украину надвигается шторм: ожидаются метели, сильный ветер и гололед
03 День Андрея Первозванного 2018: приметы и гадания на 13 декабря
04 Протесты во Франции: Стабилизация ситуации в стране обойдется в 10 млрд. евро
05 Последний бой Ломаченко (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На Закарпатье произошла утечка нефти
На Закарпатье произошла утечка нефти
Как украинцы будут платить за свет: с 2019 года вступают в силу новые правила
Новый закон: Как украинцы будут платить за свет
На Украину надвигается шторм: ожидаются метели, сильный ветер и гололед
Штормовой циклон: в Украину идут сильные метели
Новый год 2019: какой подарок подготовить для лучшей подруги
Новый год 2019: какой подарок подготовить для лучшей подруги
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь