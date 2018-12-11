День в ООС: 10 обстрелов, двое украинских военнослужащих получили ранения

Новости Украины: Оккупанты 10 раз нарушили "тишину", ранены двое украинских бойцов

С начала суток 11 декабря российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены двое украинских бойцов.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Противник продолжает применение вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. В частности, враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм по позициям Объединенных сил неподалеку от населенного пункта Опытное на Донецком направлении", - говорится в вечерней сводке.

Кроме того, российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по населенным пунктам Зайцево, что на Горловском направлении, Марьинка, Красногоровка, Невельское, Славное, Северное - на Донецком направлении и по населенному пункту Чермалык на Мариупольском направлении.

"Вследствие боевых действий ранения получили двое военнослужащих Объединенных сил.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - сообщили в пресс-центре.