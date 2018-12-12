В Харьковской области 7-месячный ребенок вылил на себя кипяток

Новости Украины: В Купянске Харьковской области семимесячная девочка обварилась кипятком.

В Купянскую городскую больницу (Харьковская обл) была госпитализирована семимесячная девочка с ожогами грудной клетки, живота, руки и ноги, полицейские устанавливают обстоятельства травмирования ребенка.

"По адресу выезжала следственно-оперативная группа Купянского отдела полиции. По словам 25-летней матери стало известно, что дочь, передвигаясь на детских ходунках, осталась на некоторое время без присмотра и перевернула на кухне на себя кастрюлю с кипятком", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Состояние ребенка медики оценивают как средней тяжести.

Информация о случившемся внесена в журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Напомним, на Херсонщине в Олешковском районе от взрыва снаряда погиб 23-летний мужчина. Кроме того, в Харькове полиция устанавливает обстоятельства смерти 46-летней женщины, которая была найдена повешенной в офисе на ул.Сумская.