Соединит два парка: в Киеве начали строить пешеходный мост (Видео)

В Киеве началось строительство пешеходно-велосипедного моста, который соединит парк Владимирская горка с Аркой дружбы народов. Как сообщил заместитель главы Киевской городской госадминистрации Александр Спасибко, работы по возведению моста планируют завершить ко Дню Киева 2019 года. "Сегодня на объекте работает буровая установка и начинается установка первой сваи", - рассказал заместитель председателя КГГА. Столичные власти ожидают, что новый мост длиной примерно 210 метров станет еще одной визитной карточкой Киева и будет популярным, как среди киевлян, так и среди гостей города. Ширина конструкции составит от 6 метров в регулярных зонах до 14 метров в зонах смотровых площадок. Из них будет открываться вид на Днепр, Левый берег и Подол. Мост соединит два туристических маршрута - парк Владимирская горка и Крещатый парк (где находится Арка дружбы народов). Мост будет открыт для пешеходов и велосипедистов, проезд другого транспорта запрещен. Мост должен стать частью большого туристического маршрута от Пейзажной аллеи до Киево-Печерской Лавры.