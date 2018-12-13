Теракт возле Дворца спорта в Харькове: суд продлил арест трем обвиняемым

Новости Украины: Адвокаты просили для обвиняемых домашний арест, но суд отказал

Фрунзенский райсуд Харькова по делу о теракте возле Дворца спорта 22 февраля 2015 года, где на месте погибли два человека, еще двое умерли в больнице и ранены 11 человек, продлил арест всем троим обвиняемым еще на два месяца. Об этом рассказал адвокат Дмитрий Тихоненков.

"Суд продлил арест, то есть, содержание в СИЗО, еще на два месяца, до 10 февраля, всем троим обвиняемым во взрыве - Башлыкову, Дворникову, Тетюцкому. Адвокаты просили для обвиняемых домашний арест, но суд отказал", - отметил адвокат.

По его словам, суд допросил последнего потерпевшего: "Это водитель автомобиля "Газель", который оказался в эпицентре взрыва и был поврежден. Потерпевший не требовал компенсации".

"Суд также допросил эксперта-взрывотехника, который показал, что причиной взрыва стала именно мина МОН-100. По его мнению, все другие выводы экспертов о взрывчатом устройстве носят вероятностный характер", - добавил адвокат.

По его словам, после допроса взрывотехника в его присутствии были исследованы в качестве вещественных доказательств осколки, найденные на месте взрыва: "Среди вещественных доказательств были и осколки, изъятые у раненых в ходе хирургических операций".

Следующее заседание суда, как стало известно, назначено на 9 января 2019 года, на 11:30.

5 декабря Фрунзенский райсуд Харькова, по делу о теракте возле Дворца спорта, допросил четверых пострадавших при взрыве у Дворца спорта, и один из них - раненый в ногу милиционер, осуществлявший охрану колонны - подал ходатайство о компенсации в 300 тыс. грн.

7 ноября Фрунзенский райсуд Харькова по делу о теракте возле Дворца спорта допросил потерпевшего, которому на момент события было 15 лет, и потому он пришел в суд с матерью. Он подтвердил, что был ранен в живот и лечился в больнице, "а больше ничего не помнит".

31 октября Фрунзенский райсуд Харькова по делу о теракте возле Дворца спорта продлил арест всех троих обвиняемых на 2 месяца.

Суд допросил двух потерпевших: это правоохранители, пострадавшие при взрыве. Один из них отказался от претензий, другой заявил о компенсации потерь в сумме 200 тыс. грн.

26 октября Фрунзенский райсуд допросил ключевого свидетеля, так как он уезжает за границу. Свидетель заявил, что видел машину одного из троих подозреваемых во дворе дома вблизи места взрыва.

22 февраля 2015 года в Харькове при взрыве во время шествия активистов возле Дворца спорта, посвященного памяти Героев Небесной сотни, на месте погибли два человека, еще двое умерли в больнице, ранены 11 человек. Через три дня по подозрению в теракте задержаны харьковчане Владимир Дворников, Виктор Тетюцкий, Сергей Башлыков. По данным силовиков, их завербовали российские спецслужбы, они проходили подготовку в Белгороде, и за теракт должны были получить 10 тыс. долларов. Им грозит пожизненный срок. Все трое обвиняемых отказались признать вину.