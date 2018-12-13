Ситуация в зоне ООС: за сутки никто из украинских военных не пострадал

Новости Украины: За минувшие сутки боевики 7 раз открывали огонь по позициям ВСУ, без потерь.

За минувшие сутки боевики 7 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, потерь среди личного состава не допущено, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"12 января, российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник продолжает применения вооружения, запрещенного минского соглашениями… В результате боевых действий, ни один украинский военный не пострадал", – говорится в сводке на странице штаба ООС в Фейсбук в четверг утром.

В информации уточняется, что боевики открывали огонь из минометов калибра 82-мм по позициям ООС возле населенного пункта Крымское - на Луганском направлении и в районе поселка Чермалык на Мариупольском направлении.

Кроме того, незаконные вооруженные формирования вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по населенным пунктам Старогнатовка, Авдеевка, Тарамчук - на Донецком направлении.

По данным украинской разведки, в течение 12 декабря, 2 боевика получили ранения.

"С начала текущих суток враг открывал огонь из минометов калибра 82-мм в районе населенного пункта Гнутово на Донецком направлении. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", – добавили в штабе ООС.