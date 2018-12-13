В Одесской области водитель рейсового автобуса обнаружил посылку с бомбой

Новости Украины: В городе Измаил, Одесской области водитель рейсового автобуса обнаружил в коробке самодельное радиоуправляемое взрыво-зажигательное устройство.

Сотрудники полиции Измаила обнаружили в багаже рейсового автобуса самодельное радиоуправляемое взрыво-зажигательное устройство.

Сообщается, что взрывное устройство обнаружил водитель рейсового автобуса. Он рассказал, что в Киеве на вокзале неизвестный передал ему багаж, который должны были забрать по прибытию в Измаил. Так и не дождавшись получателя, водитель через несколько дней сам открыл коробку и обнаружил в ней подозрительные предметы. О страшной находке он сообщил в полицию.

При осмотре содержимого коробки специалисты взрывотехнического управления нашли и разрядили устройство.

По данному факту полиция возбудила уголовное производство по признакам ч.1 ст.14 (приготовление к преступлению), ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Составные части изъятого направлены на экспертное исследование. Полицейские устанавливают причастных к событию лиц.

Напомним, в Херсонской области от взрыва снаряда погиб 23-летний мужчина. Осмотрев место происшествия, специалисты-взрывотехники областного главка полиции выяснили, что взорвался снаряд времен Второй мировой войны. По информации, сначала в полицию поступило сообщение о взрыве газового баллона, но в ходе осмотра места происшествия полицейские заметили, что среди обломков поврежденного в результате взрыва деревянного сарая лежит снаряд.