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Четверг, 13.12.2018

В Киеве на строительном рынке произошел крупный пожар: видео

В Киеве произошел пожар на территории строительного рынка Юность. Информация о возгорании на ул. Миропольская, 39 поступила спасателям в 2.39 четверга, 13 декабря, сообщили в столичном управлении ГСЧС. Прибывшие на место спасатели выяснили, что в металлической одноэтажном здании площадью 450 кв. м произошел пожар на площади 250 кв. м. В здании расположены магазины керамической плитки, строительных материалов и состава с древесиной. Пожар локализовали в 4.08, а в 4.28 - полностью ликвидировали. С огнем боролись 45 спасателей с помощью 12 единиц спецтхеники. "В результате пожара сгорели и повреждены товарно-материальные ценности, торговое оборудование, внутренняя и внешняя отделка павильона на площади 250 кв. м. Причина возникновения пожара выясняется. Погибших и травмированных нет", – добавили в ГСЧС.
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Киев, Пожар, ГСЧС, Происшествие.
12:27 Сегодня Телеграф
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