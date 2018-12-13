Зимняя сказка: фоторепортаж из заснеженной Одессы С утра 13 декабря в Одессе идет снег с дождем. В час пик в городе из-за осадков наблюдались пробки и тянучки. Сейчас особых транспортных проблем в городе не наблюдается. Фотографии заснеженного города опубликовало местное издание "Думская". Напомним, в пятницу, 14 декабря, из-за влияния циклона в северных, центральных и западных областях Украины ожидаются снегопады.