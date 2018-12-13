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Четверг, 13.12.2018
Зимняя сказка: фоторепортаж из заснеженной Одессы
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Зимняя сказка: фоторепортаж из заснеженной Одессы

С утра 13 декабря в Одессе идет снег с дождем. В час пик в городе из-за осадков наблюдались пробки и тянучки. Сейчас особых транспортных проблем в городе не наблюдается. Фотографии заснеженного города опубликовало местное издание "Думская". Напомним, в пятницу, 14 декабря, из-за влияния циклона в северных, центральных и западных областях Украины ожидаются снегопады.
Фото: Думская
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