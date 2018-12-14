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“Суд” в оккупированном Крыму арестовал украинского активиста до 11 февраля

“Суд” в оккупированном Крыму арестовал украинского активиста до 11 февраля
06:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: "Суд" избрал меру пресечения в отношении активиста, инвалида 1-й группы Эдема Бекирова.

В отношении задержанного в оккупированном Крыму активиста, инвалида 1-й группы Эдема Бекирова "суд" избрал меру пресечения - содержание под стражей в СИЗО до 11 февраля.

Об этом сообщает "Крымская солидарность".

"Судья вынес решение: содержание под стражей в СИЗО один месяц и тридцать дней. Арест до 11 февраля 2019 года", - говорится в сообщении "Крымской солидарности".

Адвокаты, ссылаясь на здоровье Бекирова, просили для своего подзащитного в качестве меры пресечения залог или домашний арест, "так как условия содержания под стражей в Симферопольском СИЗО могут ухудшить и так шаткое состояние здоровья подсудимого, либо даже привести к летальному исходу".

Кроме того, адвокат Ладин сообщил "суду", что на 16 декабря Бекирову назначена следующая операция.

"Суд" под председательством И.Ф.Камыниной не учел и обращение присутствовавшего на заседании сына подсудимого Рузета Бекирова, имеющего в Крыму дом и просившего "судью" принять решение о домашнем аресте отца.

По словам защитников, Бекиров обвиняется по статьям 222 ч.1 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов) и 222.1 ч.1 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

12 декабря около 8.30 на въезде в оккупированный Крым со стороны Чонгара при прохождении паспортного контроля на территории, контролируемой оккупантами, был задержан гражданин Украины, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров (1961 года рождения). Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. В январе 2018 года активист перенес сложную операцию на сердце, в ходе которой ему были установлены 4 шунта. Кроме того, Бекиров носит съемный протез на правой ноге (ниже колена).

Во время заседания "суда" из-за резкого ухудшения здоровья Бекирову, страдающему сахарным диабетом, вызывали "скорую". Врачи установили что у него упал уровень сахара в крови, понизилось артериальное давление. При задержании Бекирову не позволили взять рюкзак с вещами и лекарствами, который российские силовики отправили с машиной назад в Херсонскую область. Известно, что супруга Бекирова - Гульнара Бекирова-Алединова является членом Меджлиса крымскотатарского народа.

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Украина, Россия, Крым, Суд, Политика, Новости Украины.
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