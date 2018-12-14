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Столичные депутаты приняли бюджет Киева на 2019 год

Столичные депутаты приняли бюджет Киева на 2019 год
04:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Депутаты киевского горсовета приняли бюджет столицы на следующий год.

Киевский городской совет 13 декабря принял главный финансовый документ столицы на 2019 год.

За соответствующее решение проголосовали 87 депутатов.

"Мы делаем все для того, чтобы учесть интересы каждого жителя нашего города. Бюджет по сравнению с прошлым годом увеличился более чем на 2 млрд грн. В следующем году ожидается поступление в образование более чем на 3 млрд грн, медицину - увеличение на 1 млрд, ЖКХ - 1 млрд грн", - сказал мэр Виталий Кличко.

Он отметил, что в следующем году бюджет города также будет профицитным. "Те направления, где мы сможем получить еще больше доходов: приватизация земли и имущества, парковки, туристический сбор", - уточнил Кличко.

Доходы в бюджете предусмотрены на уровне 57,4 млрд грн.

Наибольшие суммы будут направлены на три отрасли: образование, здравоохранение и социальную защиту (17,9 млрд грн, 10,7 млрд грн и 8,8 соответственно).

Расходы на транспортную инфраструктуру предусмотрены в рамках 7 млрд гривень. Финансирование жилищно-коммунального хозяйства составляет 5,5 миллиарда гривень. На отрасль культуры предусмотрено 1,4 миллиарда гривень и 847 миллионов - на физическую культуру и спорт.

Среди важных проектов, которые планируется реализовать в Киеве в следующем году, - строительство Подольского мостового перехода через Днепр, строительство метро на Виноградарь, реконструкция Шулявского путепровода.

В целом капитальные расходы на транспортную отрасль составляют почти 4,5 миллиарда гривень. На капремонт подвижного состава будет выделено 50 миллионов гривень, а дорог — 71,4 млн.

Кроме этого, на капитальные ремонты домов, тепловых сетей, замену лифтов, асфальтирование придомовых территорий выделено 4,75 миллиарда грн.

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Киев, Украина, Экономика, Новости Киева, Новости Украины, Бюджет Киева.
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