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В Киеве в пятницу изменится график движения общественного транспорта

В Киеве в пятницу изменится график движения общественного транспорта
06:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В столице Украины в пятницу будет изменен график движения общественного транспорта.

В Киеве в пятницу, 14 декабря, вносятся изменения в работу общественного транспорта на левом берегу в связи с проведением массовых мероприятий, сообщает департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В частности, вносятся изменения в маршрут автобусов №45 в связи с проведением мероприятий у памятного знака "Воинам Чернобыля" и мемориальному кургану "Героям Чернобыля", в которых также примет участие президент Украины (Петр Порошенко – ИФ).

Отмечается, что автобусы №45, которые двигаются в направлении ст.м. "Харьковская" с 6.00 до окончания мероприятий (ориентировочно до 10.30) будут курсировать по маршруту от ст.м. "Дарница" – ул.Попудренко - ул. Бажова - ул. Красноткацкая - ул. Строителей - ул. Юрия Гагарина (без заезда на ул. Мира) - Дарницкая площадь - Харьковское шоссе, далее по действующей трассе.

"Также с 6:00 до окончания мероприятий временно отменяется остановка автобусов маршрута № 45" ул.Тампере" в направлении ст.м."Харьковская", - отметили в департаменте.

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Киев, Украина, КГГА, Новости Киева, Новости Украины.
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