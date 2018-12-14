Ситуация на Донбассе: на фронте погибли двое украинских военных

Новости Украины: За 13 декабря боевики 22 раза открывали огонь по позициям ВСУ, погибли два украинских военных.

За минувшие сутки, 13 декабря, российские оккупационные войска 22 раза нарушили режим прекращения огня. Противник продолжает применять вооружение, запрещенного минского соглашениями. В результате боевых действий два украинских военных погибли.

В частности, враг открывал огонь из минометов калибра 120 и 82 мм по позициям Объединенных сил возле хутора Вольный, что на Попаснянском направлении и в районе населенных пунктов Водяное, Гнутово на Мариупольском направлении, сообщает штаб ООС на своей странице в Facebook.

Также, российские оккупанты вели огонь из БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил недалеко от населенного пункта Крымское - на Луганском направлении, в районе населенного пункта Новгородское, что на Горловском направлении, по населенным пунктам Марьинка , Красногоровка, Авдеевка, Невельске - на Донецком направлении, а также позиции украинских военных в районе населенных пунктов Широкино и Водяное на Мариупольском направлении.

По данным разведки, 13 декабря три оккупантов были уничтожены и четверо получили ранения.

В течение текущих суток враг дважды открывал огонь по позициям украинских военных в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Подробнее о событиях в районе проведения операции будет проинформирован во время ежедневного брифинга представителя Объединенных сил.