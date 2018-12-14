Ситуация на Донбассе: на фронте погибли двое украинских военных

За минувшие сутки, 13 декабря, российские оккупационные войска 22 раза нарушили режим прекращения огня. Противник продолжает применять вооружение, запрещенного минского соглашениями. В результате боевых действий два украинских военных погибли.
В частности, враг открывал огонь из минометов калибра 120 и 82 мм по позициям Объединенных сил возле хутора Вольный, что на Попаснянском направлении и в районе населенных пунктов Водяное, Гнутово на Мариупольском направлении, сообщает штаб ООС на своей странице в Facebook.
Также, российские оккупанты вели огонь из БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил недалеко от населенного пункта Крымское - на Луганском направлении, в районе населенного пункта Новгородское, что на Горловском направлении, по населенным пунктам Марьинка , Красногоровка, Авдеевка, Невельске - на Донецком направлении, а также позиции украинских военных в районе населенных пунктов Широкино и Водяное на Мариупольском направлении.
По данным разведки, 13 декабря три оккупантов были уничтожены и четверо получили ранения.
В течение текущих суток враг дважды открывал огонь по позициям украинских военных в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
Подробнее о событиях в районе проведения операции будет проинформирован во время ежедневного брифинга представителя Объединенных сил.