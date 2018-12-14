Памятник Суворову перед лицеем имени Богуна намерены демонтировать

Новости Украины: Памятник российскому полководцу Александру Суворому, который находится возле здания Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, хотят снести.

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко сообщил, что памятник российскому полководцу Александру Суворову, установленный перед зданием Киевского военного лицея имени Ивана Богуна (бывшее Суворовское училище), намерены демонтировать.

Кириленко сообщил, что консультативный совет при департаменте охраны культнаследия КГГА поддержал данное решение. Указано, что демонтаж будет проведен после соответствующего решения Министерства культуры Украины.

Информация о планах по сносу памятник А.Суворову администрацией образовательного учреждения появилась в 2017 году. Тогда памятник закрыли баннером-декорацией с изображением И.Богуна.

В последствии, в октябре 2018 года Министерство обороны Украины направило письмо в адрес Кабинета министров с инициативой демонтажа памятника, а также установления на его месте памятника полковнику Ивану Богуну – участнику казацких восстаний в Речи Посполитой, расстрелянному в 1664 году в Новгороде-Северском.

Как сообщалось ранее, Киевсовет переименовал четыре столичные улицы. В частности, улица Механизаторов в Соломенском районе переименована в улицу Генерала Шаповала, ереулок Советский в этом же районе - в пер. Константина Михальчука; ул. Толстого в Деснянском районе - в ул. Владимира Беца; площадь Новороссийскую в Днепровском районе - в площадь Черниговскую.