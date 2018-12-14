Взрыв бытогового газа в Фастове: подробности

Новости Украины: В одном из столичных городов взорвался бытовой газ.

В Фастове, Киевская обаласть, по ул. Садовая в одном из подъездов на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома, произошел взрыв (вероятно бытового газа) без последующего горения. Об этом сообщает Главное правление ДСНС в Украине в Киевской области

"Взрывом разрушено конструктивные элементы квартир одного подъезда с третьего до пятого этажей. Пострадал 1 человек. Эвакуированы из подъезда дома около 10 человек. Дом полностью отключен от электро-, газо- и теплоснабжения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что подготовлено 100 мест (в двух больницах и лицеи) для временного проживания отселенных жителей дома, развернут пункт обогрева.

Также сотрудники полиции охраняют квартиры, общественный порядок, а доступ жителей в квартиры дома ограничен.

К проведению поисково-спасательных работ всего привлечено 193 чел. и 41 ед. техники, в том числе от ДСНС привлечено 90 чел. и 23 ед.техники.

На месте работает Штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций и мобильная оперативная группа ДСНС.