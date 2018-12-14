В одной из школ в оккупированном Симферополе на детей в школе упал потолок

Новости Украины: В одной из школ оккупированного Севастополя на учеников обвалился кусок потолка, администрация школы пыталась скрыть информацию о ЧП.

В оккупированном Севастополе, в школе №3, на детей упал кусок потолка. Об этом сообщает издание Vgorode.ua. Инцидент произошел 13 декабря в школьном коридоре во время перемены.

Отмечается, что ученица снимала капающую воду с трещины на потолке, как вдруг часть потолка обрушилась. По данным издания, администрация школы решила не сообщать о случившемся родителям, а учителя попросили детей удалить все фото и видео.

Как сообщили родители, после случившегося место падения потолка оградили несколькими лавочками, однако от взрослых информацию о ЧП попытались скрыть.

"Их посадили на уроки, учитель географии прошла и сказала, чтобы дети удалили все видео и фото", - рассказывают родители.

По словам мамы ученицы, снявшей видео, девочка неоднократно рассказывала о том, что трещины на потолке образовались не только в школьном коридоре, но и в нескольких кабинетах. Директор школы Анжелла Евгущенко сообщила, что второй этаж решено пока закрыть. По ее словам, "будет ремонт, департамент помогает, все будет хорошо".

Как сообщалось ранее, в Харькове 9-летняя девочка умерла от гриппа, девочка заболела в конце ноября. Ее осмотрел врач-педиатр городской поликлиники. Ребенок лечился дома. 1 декабря состояние девочки резко ухудшилась. На тот момент уже был, к сожалению, в состоянии клинической смерти, поэтому меры, которые были приняты, не помогли