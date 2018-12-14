День в ООС: 8 обстрелов, один украинский военнослужащий получил ранение

Новости Украины: Оккупанты стреляли из минометов и БМП, ранен украинский боец

В течение текущих суток российские оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня.

При этом зафиксировано 2 случая применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, сообщает пресс-центр ООС.

В частности, враг совершил обстрелы из миномета калибра 82 мм позиций Объединенных сил в районе хутора Вильный на Попаснянском направлении и в районе города Светлодарск.

"Опорные пункты наших войск были обстреляны из БМП-2 и зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Марьинка и Пески на Донецком направлении, а также в районе населенных пунктов Водяное, Чермалык на Мариупольском направлении. Вблизи поселка Гнутово зафиксировано работу вражеского снайпера", - говорится в сообщении.

В результате боевых действий один украинский военный получил легкое ранение, добавили в штабе ООС.